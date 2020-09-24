ارتفاع الطلب على الدولار مع تراجع الأسهم

طوكيو (رويترز)

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات أمس الخميس، بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس كورونا.

وواجه اليورو، الذي تضرر بالفعل بسبب مخاوف من العودة لفرض إجراءات عزل عام مشددة، عقبة إضافية أمس الخميس حيث سيجري نشر بيانات ثقة الشركات الألمانية. ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده، حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن، فيما دعا صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحكومة الأميركية لتقديم المزيد من الدعم المالي.

وجرى تداول الدولار عند 1.656 مقابل اليورو أمس الخميس عند أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه أول من أمس الأربعاء.

وتماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9236 كما تمسك بمكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مقابل الين الياباني، وسجل 105.45 ين.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2705 دولار قرب أقل مستوياته أمام العملة الأميركية منذ أواخر يوليو.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في أوروبا وبريطانيا وهو ما قوض تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم في ابتكار لقاح.