تسلا تلجأ إلى القضاء لإلغاء فرض رسوم على الواردات من الصين

واشنطن (د ب أ)

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، دعوى قضائية لإلغاء قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية على مكونات السيارات الكهربائية التي تستوردها الشركة من الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تسلا أقامت الدعوى يوم الاثنين الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، بهدف اعتبار هذه الرسوم غير قانونية، وحق الشركة في استرداد ما دفعته من رسوم، إلى جانب فوائد هذه الأموال.

وتطعن الشركة الآن على الإجراءات التي اتخذها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر، الذي تعتبره متهماً في القضية.

وكان مكتب الممثل التجاري قد رفض في العام الماضي طلباً من تسلا، لإعفاء وارداتها على أجهزة الكمبيوتر والشاشات، التي تستخدمها في سيارتها «موديل 3» من الصين، والتي تبلغ 25 في المئة.

وقالت تسلا في ذلك الوقت: إن هذه الرسوم ترفع تكاليف إنتاج سياراتها وتعرضها لأضرار اقتصادية. وفي عام 2018، ذكرت الشركة أن زيادة الرسوم على وارداتها من مكونات السيارات من الصين ستكلفها 50 مليون دولار من أرباحها خلال الربع الرابع من ذلك العام.

يذكر أن قرار الرئيس ترامب، تمديد الرسوم المفروضة على الواردات القادمة من الصين وفقاً للقسم 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، قد أدى إلى إقامة مئات الدعاوى أمام محكمة التجارة الدولية.