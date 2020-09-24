صندوق النقد الدولي: توقعات اقتصاد العالم أقل كارثية من تقديرات سابقة

قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن توقعات الاقتصاد العالمي أقل كارثية من التقديرات التي أجريت في يونيو الماضي، والتي توقعت تداعيات كبيرة لأزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد العديد من البلدان.

وأشار المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التقديرات المنتظرة التي ستنشر في 13 أكتوبر المقبل ستكون أكثر ارتفاعا.

وقال إن «المعطيات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى احتمال أن تكون الآفاق أقل كارثية مما ورد في تقرير تقدير النمو المنشور في 24 يونيو».

وأشار رايس إلى أن «بعض قطاعات الاقتصاد العالمي بدأت تتخطى» الأزمة.

لكنه شدد على أن الاقتصاد العالمي لم «يتجاوز مصاعبه»، مضيفا أن التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تزال تنطوي على صعوبات، نتيجة لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الكثير من قطاعات الاقتصاد.

وأوضح المتحدث أنه، باستثناء الصين، ما تزال الآفاق ضبابية والموقف «غير مستقر خاصة في أسواق صاعدة عدة ودول نامية».

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي قلق أيضا حيال تنامي مستويات الدين.