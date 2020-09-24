غرفتا دبي وتل أبيب توقعان اتفاقية استراتيجية حول التعاون في مجال دعم الأعمال

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثلة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، لتعزيز التعاون في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بممارسة الأعمال لدى الجانبين، والارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين، وذلك في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وتشمل بنود الاتفاقية التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات، التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

كما تشمل الاتفاقية مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعد غرفة دبي ممثلاً للقطاع الخاص بالإمارة، وتضم في عضويتها أكثر من 250.000 شركة.

وتسهم هذه الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لن تعود فوائدها على مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف المعنية ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ما يترجم نهج دبي في مد جسور التعاون، ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود التي تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: إن الاتفاقية تأتي في إطار مرحلة جديدة وحيوية من الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، معتبراً أن انفتاح اقتصاد دبي على الأسواق العالمية، وريادته في مختلف المجالات الاقتصادية، يجعل من دبي شريكاً ذا ثقل وأهمية نوعية لمعظم الاقتصادات العالمية.

وأضاف، أن الاتفاقية تمهد لمزيد من قنوات التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية، مشيراً إلى أن دراسة الأسواق الثنائية، وفهم متطلبات المستثمرين وأولوياتهم، وتحديد مجالات التعاون أمور تشكل المرحلة الأولى من التعاون مع غرفة تل أبيب لخدمة الأهداف الاستراتيجية التنموية للجانبين.

وأكد بوعميم، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تعزيز آفاق النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، حيث تتيح الفرص الاستثمارية لكل الأطراف في المنطقة، وتركز على خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال، يعود نفعها على مجتمعات الأعمال على امتداد الشرق الأوسط.

من جانبه، قال يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب: إن الاتفاقية مع غرفة دبي تدعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وتخلق شراكة بين البلدين، اللذين عملا بجد لبناء اقتصادين مزدهرين وقويين لمصلحة شعبيهما، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستساهم في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية وغيرها الكثير.

يوريل لين ئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب

وتؤكد هذه الاتفاقية دور غرفة دبي في تمثيل مجتمع الأعمال المتنوع والمتعدد الجنسيات في دبي، حيث تعمل الغرفة على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الإمارة، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص تبادل التجارب والتدريب اللازم على المهارات، التي من شأنها تعزيز قدرة أعضائها على ممارسة أعمالهم التجارية على أفضل وجه ممكن، وتحقيق ما يتطلعون إليه من أعلى مستويات النجاح.