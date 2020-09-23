استئناف الرحلات بين دبي ومدن السعودية

دبي (الاتحاد)

استأنفت الناقلات الوطنية الإماراتية والسعودية، رحلاتها المجدولة بين البلدين، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني السعودي الـ 90، الذي صادف أمس الـ 23 من سبتمبر الجاري.

واستأنفت شركة الطيران الوطنية السعودية خدماتها، مؤخراً، بما يصل إلى خمس رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام، وهناك خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية، على أن تقوم بها طيران ناس السعودية، بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، قال ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: إن استئناف الرحلات بين دبي والمدن السعودية الرئيسة خطوة مهمة جداً، وستعزز عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين، وتعد السعودية ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، حيث وصل عدد مسافريها إلى دبي نحو 6.3 مليون راكب في العام 2019.

ورحبت مطارات دبي بالزوار السعوديين، عبر شاشات العرض في المبنى 3 في مطار دبي، متمنية لهم طيب الإقامة.