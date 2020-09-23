«إعمار مصر» توقّع بروتوكولاً مع «تحيا مصر»

القاهرة (الاتحاد)

وقّع صندوق تحيا مصر وشركة «إعمار مصر» بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط للتنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر؛ ومحمد علي العبّار، مؤسس شركة إعمار العقارية ممثلاً لـ «إعمار مصر».

ويأتي بروتوكول التعاون بين «إعمار مصر» وصندوق «تحيا مصر» في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها شركة إعمار مصر.

وبهذه المناسبة، قال محمد العبّار «أظهرت أزمة كورونا التي اجتاحت العالم أن الصحة والتعليم هما من أهم القطاعات التي يجب الاستثمار فيها وتطويرها، لأنهما يمثّلان الخدمات الأساسية والضرورية التي يجب أن يحصل عليها كل فرد، بما يمهّد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تلعب فيها المشروعات الاقتصادية الأخرى دوراً بارزاً».