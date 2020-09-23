إطلاق دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية 2020

دبي (الاتحاد)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة النسخة العربية من دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، وذلك خلال الحدث الإقليمي الافتراضي «تطوير الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية» والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.

وقالت الهيئة في بيان أمس «تنبع أهمية هذه الدراسة التي تصدر عن الأمم المتحدة كل عامين من اشتمالها على التوجهات الجديدة لمعايير الأمم المتحدة في تطبيق الحكومات الإلكترونية وعلى كونها مرجعاً للحكومات العربية وبرامج التحول الرقمي في الدول العربية».

وتغطي الدراسة الكثير من الإضافات والتوجهات العالمية وأبرز المستجدات في ما يخص تطبيق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى أبرز استراتيجيات التحول الرقمي المستندة إلى أفضل التجارب والخبرات العالمية، كما تتضمن نتائج دول العالم في المؤشرات ذات الصلة، وفي المقدمة منها مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، ومؤشر الخدمات الذكية (OSI)، ومؤشر المشاركة الرقمية.

حول التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال قال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «لدولة الإمارات سجل حافل في التعاون الإقليمي والعالم لمصلحة الإنسان، وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحن نفتخر بأننا نضع جهودنا في خدمة الأشقاء العرب من خلال توفير أفضل التجارب العالمية بلغة الضاد لتكون في متناول الجميع سواء كانوا حكومات أو شركات أو أفراداً. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التعاون الرقمي الذي تعتمده الأمم المتحدة بين الدول، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالانفتاح على العالم بما يفيد في تبادل التجارب الناجحة وتعزيز المنافسة الإيجابية لصنع المستقبل».

وقد أثنى فنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الرقمية بالأمم المتحدة على هذه الخطوة وقال: «إن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في تعريب وتعميم دراسة تطور الحكومة الإلكترونية تسهم في نشر ثقافة التحول الرقمي في العالم العربي».

من جانبه قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: « لقد أخذت الدولة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على عاتقها ترجمة الإصدار الجديد بعد أن سبق لها ترجمة دراسة الأمم المتحدة لعام 2018، وذلك إيماناً منها بأهمية التعاون العربي المشترك، وإتاحة الفرصة لجميع الحكومات العربية ولجميع المهتمين والعاملين والمختصين في قضايا الحكومات الإلكترونية للاطلاع بشكل مفصل على ما جاء في هذا التقرير والتعرف إلى التجارب العالمية والخبرات المتطورة والتقارير والدراسات والمعايير التي تمكّنهم من التقدم على مسار التحول الرقمي».