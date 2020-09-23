الإمارات وأوزبكستان توسعان مجالات الشراكة الاستراتيجية

دبي (الاتحاد)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، مرحلة جديدة في مسيرة الشراكة بين البلدين، لتشمل مجالات الاقتصاد والصناعة وحاضنات الأعمال، بعد نحو عام من توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب، وتطوير القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.

وبحث معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سردار عمرزاقوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، خلال اجتماع عقد «عن بعد»، مستجدات الشراكة الاستراتيجية، وسبل تعزيز الجاهزية الحكومية لاستباق التحديات المستقبلية.

وأكد القرقاوي، أن توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، يشمل مجالات جديدة في الاقتصاد والصناعة والسياحة، من خلال تطوير الإمارات 147 مبادرة للتحديث الحكومي في أوزبكستان. وقال: إن دولة الإمارات تلتزم نهجاً هادفاً لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، وتعزيز مسيرة التنمية العالمية، عبر ترسيخ نموذج عالمي للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع دول العالم.

وأشاد بجهود فرق العمل المشتركة، التي حرصت على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية، على الرغم من ظروف الجائحة، إذ لم تتوقف الفعاليات والأنشطة التدريبية، بعدما ابتكر القائمون عليها أساليب خلاقة تضمن استمرارها بكفاءة.

من جهته، أكد عمرزاقوف أن دولة الإمارات أثبتت نجاح نموذجها الحكومي في الاستعداد للتحديات المستقبلية، ووضع حلول مبتكرة يمكن من خلالها تطوير عملها وتوسيع مجالات الاقتصاد لديها، والارتقاء بقدراتها الحكومية.

وقال: إن حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة خبراتها في التحديث الحكومي جعلها من أكثر الدول استعداداً للمستقبل، مشيداً بالإنجازات النوعيّة التي حققتها الحكومتان في إطار الشراكة، وبمواصلة الفرق المشتركة العمل في ظل الأزمة الصحية العالمية، لضمان استمرارية العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته للمتغيرات.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين دولة الإمارات وأوزبكستان، 25 محوراً تتضمن 147 مبادرة في مجالات التحديث الحكومي، إذ تمت إضافة ثلاث مبادرات للتعاون في المجال الاقتصادي، ومبادرات في مجال الصناعة وحاضنات الأعمال.

وتهدف توسعة مجالات التعاون لتشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية إلى زيادة نسبة صادرات الأغذية من الفواكه والخضراوات من أوزبكستان إلى دولة الإمارات، وجذب الاستثمارات الإماراتية التي تشمل الشركات المختصة في مختلف الصناعات لفتح فروع ومصانع لها في أوزبكستان، وتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في أوزبكستان، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا القطاع سريع التطور، والعمل على زيادة معدلات التدفق السياحي بين البلدين.

وحضر الاجتماع معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين في حكومة أوزبكستان.

إنجازات الشراكة

شملت إنجازات الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان على مدار عام كامل، تدريب أكثر من 2094 موظفاً في حكومة أوزبكستان، من خلال تنظيم 59 ورشة تدريبية بواقع 34 ألف ساعة تدريبية، بمشاركة 60 مدرباً، وعقد أكثر من 110 اجتماعات بين فرق العمل في البلدين، فيما شملت الفعاليات المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بالفائزين في مبادرة التطبيقات الحكومية من طلبة الجامعات الأوزبكية الهادفة إلى تأهيل أكثر من 300 ألف طالب في 100 جامعة، لتصميم تطبيقات ذكية للخدمات، والاحتفاء بالفائزين بجوائز مبادرة «مليون مبرمج أوزبكي»، التي توفر برامج تدريبية وشهادات دولية في مجالات البرمجة، إضافة إلى تنظيم «منتدى القيادات النسائية» في أوزبكستان.