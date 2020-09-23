إعادة فتح صالات الترفيه والألعاب الإلكترونية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ملاك ومديري صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية داخل المراكز التجارية وخارجها في إمارة أبوظبي، بإعادة مزاولة نشاطها وفتح الصالات، وفق تعليمات واشتراطات تحفظ سلامة وصحة أفراد المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن أزمة كوفيد- 19 في الإمارة.

إلى ذلك، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، إن هذا التعميم يأتي في إطار استئناف الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي تدريجياً، وفق ضوابط وإرشادات يستوجب الالتزام بها، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد حرص الدائرة على استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارة أبوظبي لعملها وعودتها إلى معدلات التشغيل التي كانت عليها قبل أزمة «كوفيد- 19»، بما يسهم في تدعيم قطاع الأعمال، في الوقت الذي تبقى فيه سلامة وأمن المجتمع أولوية لدى حكومة إمارة أبوظبي.

وأضاف: «استعادة نشاط صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية خطوة مهمة لتعزيز النسق الاجتماعي لأفراد مجتمع إمارة أبوظبي، وتوفير وسائل الترفيه والتسلية بشكل آمن، ما يعزز ثقة الجمهور بمعاودة ارتياد الأماكن الترفيهية والسياحية».

وأكد: «نحرص على تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية التي تسمح باستعادة الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والخدمية، ما يتطلب تعاون قطاع الأعمال وأفراد المجتمع والتزامهم بالاشتراطات والضوابط».

وتفصيلاً، حددت الدائرة في تعميمها إجراءات وضوابط احترازية، من أهمها الالتزام بإجراءات التعقيم المستمرة يوميا وبشكل دوري، وإتاحة معقمات الأيدي في كل الأماكن العامة وأماكن الدفع، وتطهير ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تعقيم جميع الأماكن التي تكون على اتصال مباشر مع أيدي الأطفال، واستخدام مواد مطهرة فعالة بعد كل استخدام.

وشددت الدائرة في تعميمها، على ضرورة إجراء العاملين في هذه الصالات فحص «كوفيد- 19»، وعدم بدء مزاولة النشاط قبل التأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس، على أن يقوم فريق العمل بغسل اليدين بشكل دوري، ومراعاة ترك مسافات التباعد بين العاملين والزوار بما لا يقل عن مترين، مع وضع علامات على الأرض، مع قياس درجات الحرارة لجميع العاملين دورياً خلال اليوم، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتبديلها باستمرار خلال اليوم، وتدريبهم على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجهت الدائرة ملاك الصالات بتحفيز العاملين لديهم، لتشجيع الجمهور على الدفع الإلكتروني، تجنباً لانتقال العدوى عن طريق التلامس، وقياس درجات حرارة الزوار قبل دخولهم الصالة الواقعة خارج المراكز التجارية، وعدم السماح لهم بالدخول في حال تبين عليهم أي أعراض لـ «كوفيد-19»، مع منع دخول الزوار الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات.

ألعاب الكرات البلاستيكية

خصصت الدائرة إجراءات وضوابط خاصة بمناطق ألعاب الكرات البلاستيكية، حيث أشارت إلى أن لعبة الأطفال المخصصة للكرات البلاستيكية يجب ألا يتجاوز عدد الأفراد داخلها نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية الكلية لحجم اللعبة، مع التعقيم العميق لمكان ألعاب الكرات البلاستيكية مرة واحدة كل ساعة، وفي بداية ونهاية يوم العمل، مع اتخاذ وسائل الحماية المستخدمة داخل الصالة، والمتمثلة في القناع الرأسي البلاستيكي، ووجود وسائد حماية الأيدي والأكواع، ووسائد حماية الركبة، والأحزمة داخل الألعاب، مع ضرورة أن يتم تعقيمها بعد كل استخدام.