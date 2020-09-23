ربط 82 جهة حكومية بالشبكة الإلكترونية الاتحادية

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 82 جهة، فيما تجاوز إجمالي عدد المعاملات التي نفذت من خلال الرابط الحكومي للخدمات 87 مليون معاملة وفقا لتقرير الإنجازات السنوية، الذي أصدرته أمس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن العام 2019.

وتعكس هذه الأرقام الإنجازات المتحققة في مبادرة «التحول الذكي» التي أطلقتها الدولة قبل عدة سنوات، واستهدفت تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وعلى نحو ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وأظهر التقرير أن عدد الخدمات المدمجة على منصة الرابط الحكومي للخدمات وصل إلى 272 خدمة مباشرة، فيما وصل عدد التطبيقات المرتبطة إلكترونياً مع خدمة الدخول الموحد 107 تطبيقات خلال العام 2019. وكانت المدة التي تستغرقها الجهات لإدراج الخدمة على المنصة 7 أيام عمل لإرسال الطلب، بينما أصبح الآن بالإمكان إكمال الطلب خلال 5 ساعات فقط.

ويؤكد التقرير أن إدارة التطوير في الهيئة تنفذ مبادرات كجزء من دورها المحوري في تطبيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الحكومة الذكية.