«بوينج»: نتائج إيجابية لاختبارات برنامج الاستدامة على «787»

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجل برنامج «بوينج» ecoDemonstrator، إنجازات إيجابية في اختبار تقنيات الاستدامة، عبر تجارب أبحاث الصوت الخاصة بالطيران وأجهزة الهبوط منخفضة الضوضاء وكفاءة الطيران والتعقيم على متن الطائرة والوقود المستدام. وأعلنت شركة بوينج أمس، في مؤتمر صحفي افتراضي، عن نجاح البرنامج بتسريع الابتكار عبر نقل التقنيات الواعدة من المختبر وتجربتها لتحسين الاستدامة وحل التحديات المتعلقة بشركات الطيران والركاب والبيئة.

وتم إجراء اختبارات برنامج 2020، بالتعاون مع الاتحاد للطيران على إحدى طائراتها الجديدة من طراز بوينج787-10 دريملاينر، لتوسيع تحالف الاستدامة الاستراتيجي الذي اتفقت عليه الشركتان في العام 2019، إلى جانب وكالة ناسا وسافران لاندينج سيستمز.

وبحسب الاتحاد للطيران، فإن عدد الأسطول الحالي من طائرات بوينج 787 هو 38 طائرة، ومن المتوقع وصول طائرتين من هذا الطراز بنهاية العام الجاري، ليرتفع عدد الأسطول من هذا الطراز إلى 40 طائرة بنهاية العام، وعلى المدى الطويل من المتوقع زيادة عدد الأسطول إلى 51 طائرة من هذا الطراز، وتضم الاتحاد للطيران أكبر أسطول من طراز بوينج 787 «دريملاينر» بالعالم.

ويكّمل برنامج ecoDemonstrator برنامج الاتحاد غرينلاينر Greenliner، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وبوينج المرتكزة على الابتكار.

وتم إجراء اختبارات الطيران على أربعة مشاريع، على مدار ثمانية أيام، في منشأة بوينج في غلاسكو مونتانا، وأثناء رحلتين عابرتين للقارات بين سياتل في واشنطن ونورث تشارلستون في ساوث كارولينا.

وحول أبحاث الصوت الخاصة بالطيران، أجريت اختبارات ناسا الشاملة والخاصة بضوضاء أنظمة الطيران بالتعاون مع الوكالة، وأجريت الاختبارات على أجهزة هبوط منخفضة الضوضاء، لتكون أكثر هدوءاً بوساطة أنظمة هبوط Safran Landing Systems.

وأجري اختبار لنظام جديد يربط الطيارين ومراقبي الحركة الجوية ومراكز عمليات الخطوط الجوية في وقت واحد لتحسين توجيه رحلة الطائرة ووقت الوصول.

وتضمنت الأدوات نظام الرسائل النصية، وتطبيق مسار الرحلة ونظام إدارة الوصول المخصص من وكالة ناسا.

وبالنسبة للتعقيم على متن الطائرة، أجري اختبار عصا ضوء الأشعة فوق البنفسجية المحمولة لفعاليتها في تعقيم الطائرة 787.

وحول الوقود المستدام، استخدمت جميع الرحلات التي أجري عليها اختبار ecoDemonstrator، مزيجاً من وقود الطيران المستدام والتقليدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويقلل انبعاثات الكربون بنسبة تزيد عن 75% على مدار دورة حياة الوقود.