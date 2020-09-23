3.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس، حيث كانت المحصلة مكاسب سوقية بنحو 3.4 مليار درهم، نتيجة لزيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 1.49 مليار درهم، إلى 680.929 مليار درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.9 مليار درهم، إلى 317.816 مليار درهم.

وجاءت المكاسب، وسط حالة ترقب سيطرت على المستثمرين، لعدد من العوامل التي ستحدد بحسم توجهات الأسهم في الفترة المقبلة، وأهمها بدء موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام المالي الجاري، والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة»، والتي ستناقش مصير الشركة، سواء بالاستمرار أو بالتصفية، بعد تجاوز خسائرها المتراكمة 97% من رأسمالها.

تباين المؤشرات

وأغلقت مؤشرات الأسواق على تباين، حيث ربح مؤشر سوق دبي المالي نحو 21.24 نقطة، ليغلق عند مستوى 2285.46 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.93%، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.18%، ليخسر 7.99 نقطة، ويغلق عند مستوى 4490.23 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 622.548 مليون درهم، من تداول 406.877 مليون سهم، خلال 7097 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 331.4 مليون درهم بعد تداول 101.414 مليون سهم، خلال تنفيذ 2212 صفقة. ولم تشهد قائمة الثلاثة أسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تغيراً عن اليوم السابق، حيث تصدر سهم «الدار العقارية» القائمة بنحو 25.9 مليون سهم، تلاه «إشراق للاستثمار» بتداول 20.9 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 9 ملايين سهم. وحل سهم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» رابعاً، بحجم تداولات 8.5 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بحجم تداولات 7.9 مليون سهم.

أعلى قيمة

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 70.1 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 53.6 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 53.1 مليون درهم.

وحل سهم «أبوظبي التجاري» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة، بنحو 50.8 مليون درهم، وتلاه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة تداولات 32.7 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تأثراً بانخفاض نسبي لعدد من الأسهم النشطة والقيادية، وجاء في مقدمتها أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.36% إلى 11.2 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.98% إلى 2.03 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.9% إلى 5.52 درهم، كما سجلت أسهم نشطة انخفاضات بنسبة أكبر، ومنها «إشراق» بنسبة 4.23% إلى 0.34 درهم، و«أركان» بنسبة 3% إلى 0.63 درهم، وفي المقابل حققت بعض الأسهم ارتفاعات جيدة، ومنها سهم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنسبة 2.66% إلى سعر 3.47 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.37% إلى سعر 37.9 درهم، وأيضاً سهم «بنك أبوظبي الإسلامي» الذي صعد بنسبة 1.23% إلى 4.11 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام، تفاعلاً مع صعود أسهم 13 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة، وتم التعامل على 305.463 مليون سهم، بقيمة 291.14 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4885 صفقة.

تداولات دبي

وحقق سهم «أرابتك القابضة» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 63.6 مليون درهم، وتلاه «أمان» بقيمة تداول 36 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 33 مليون درهم، وجاء «إعمار العقارية» رابعاً بقيمة تداولات 24 مليون درهم.

وتصدر سهم «أرابتك القابضة» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 102.7 مليون سهم، وتلاه «أمان» بتداول 32.4 مليون سهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة بتداول 22.1 مليون سهم.

وجاء «الاتحاد العقارية» رابعاً، بتداول 20.6 مليون سهم.

ودعمت أسهم «إعمار» وشقيقتها ارتفاع مؤشر سوق دبي، حيث صعد «إعمار مولز» بنسبة 2% إلى 1.49 درهم، وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.69% إلى 2.92 درهم، بجانب ارتفاع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.4% إلى 2.47 درهم، كما دعم صعود المؤشر ارتفاع أسهم «أمان» بنسبة 12.62%، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، ويغلق عند سعر 1.16 درهم.

وعكست تعاملات سهم «أرابتك» حالة الترقب التي سيطرت على المستثمرين، حيث عاد السهم للانخفاض بالحد الأقصى، وتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، ليغلق عند سعر 0.588 درهم، وتختفي طلبات الشراء تماماً، مع وجود عروض بيع في نهاية جلسة التداول لنحو 6.8 مليون سهم.