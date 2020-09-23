%19 ملكية الأجانب في سوق دبي

دبي (الاتحاد)

ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية في سوق دبي المالي إلى 19%، بحسب سوق دبي الذي أشار إلى أن المستثمرين الأجانب يحافظون على نشاطهم الملفت في السوق من خلال استحواذهم على نصف تداولاته، كما يمثلون ثلث قاعدته الاستثمارية.

وسلط ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬وبورصة ‬ناسداك ‬دبي الضوء على النجاحات التي حققها برنامجهما المشترك للتميز في مجال علاقات المستثمرين خلال فعاليات مؤتمر وجوائز جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين 2020 الذي اختُتمت فعالياته أمس.

وألقى حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، الكلمة الافتتاحية لجلسة العمل حول «تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة»، ركزت على الدور الحيوي لعلاقات المستثمرين في تمكين الشركات المدرجة من تعريف المستثمرين بنجاحاتها وتطورات أعمالها، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول الشركة المعنية وأدائها المالي وصولاً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بها وتدفق المزيد من الاستثمارات إليها وبالتالي خلق المزيد من القيمة.

وقال حسن السركال: «نحرص دوماً على التعاون مع كافة الجهات المعنية والهيئات التنظيمية لتشجيع الشركات المدرجة على التميز في مجال علاقات المستثمرين.

وقد لعبت جهودنا في هذا الصدد دوراً مفصلياً في جعل وظيفة علاقات المستثمرين إلزامية ضمن إطار عمل حوكمة الشركات المدرجة.

وعلاوة على ذلك، فإننا نشجع الشركات المدرجة على التفاعل مع الطلب المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية على الاستثمار المرتبط بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وأطلقنا مؤشراً خاصاً لهذا الغرض، كما نحث الشركات على التوسع في إصدار التقارير حول ممارساتها في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية».

وبدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «لقيت مبادراتنا المتعددة في مجال علاقات المستثمرين ترحيباً وتجاوباً ملفتين من قبل الشركات المدرجة مما أسهم في نشر أفضل ممارسات علاقات المستثمرين على نحو متزايد خلال السنوات الماضية.

ونحن نشجع وندعم توسع الشركات في تبني تلك الممارسات وانتهاج سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين بما يسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات ويعزز مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال عبر إتاحة الفرصة للشركات على المستوى الإقليمي للاستفادة من منصات الإدراج المتعددة التي توفرها أسواق رأس المال في دبي».

وقدمت فهيمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، عرضاً تعريفياً حول نجاح الشركات الإقليمية في تطبيق استراتيجياتها المؤسسية وتعزيز حضورها على المستوى العالمي بالاستفادة من البنية المتطورة التي توفرها أسواق رأس المال في دبي.