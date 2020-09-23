اقتصادية دبي: يحق للتاجر الامتناع عن استقبال غير الملتزمين

دبي (الاتحاد)

أكدت اقتصادية دبي أن للتاجر كامل الحق في الامتناع عن استقبال أو تقديم الخدمات للمستهلكين والمتعاملين غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من فيروس كوفيد-19، وذلك لتجاوزهم البروتوكولات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في المرحلة الحالية.

من جانب آخر، خالفت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، يوم أمس، 4 منشآت تجارية وهي عبارة عن محلين للبيع بالتجزئة داخل مراكز تسوق، وصيدلية في منطقة الرقة، ومحل صرافة في المرقبات، وذلك بسبب عدم التزام الموظفين العاملين فيها بارتداء الكمامات، في حين وصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، إلى 539 منشأة.