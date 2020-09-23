«الأراضي والأملاك» تحفز القطاع العقاري في دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظّمة لـ «قمة سيتي سكيب العقارية»، شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري. ومن المقرر إقامة «قمة سيتي سكيب العقارية» يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري.

إلى ذلك، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحفيز المتخصصين بالقطاع العقاري، بالتزامن مع إطلاق عملية إنعاش الاقتصاد الكلي في دبي».