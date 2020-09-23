"أدنوك للتوزيع" تفتتح ثلاث محطات جديدة في دبي

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع ثلاث محطات خدمة جديدة في دبي وذلك في مناطق الجافلية وند الشبا ومدينة دبي للاستوديوهات.

وبافتتاح المحطات الجديدة، يصل إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع في إمارة دبي إلى 17 محطة وأكثر من 400 محطة على مستوى الدولة.

ومن المخطط أن يصل عدد محطات أدنوك للتوزيع في دبي إلى ما بين 25 و30 محطة قبل نهاية العام.

وتتيح المحطات الجديدة للعملاء التزود بالوقود، وشراء مستلزماتهم السريعة من متجر واحة أدنوك، فضلاً عن الاستفادة من مجموعة من الخدمات الخاصة بالسيارات، بما في ذلك الغسل وتغيير الزيوت.

إضافة إلى ذلك، سيكسب أعضاء برنامج مكافآت أدنوك النقاط مع كل معاملة شراء، حيث يمكنهم استبدالها بمجموعة من المنتجات والعروض الخاصة والخصومات باستخدام تطبيق ADNOC Distribution.