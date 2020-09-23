إيطاليا تتوقع انكماشاً اقتصادياً بمعدل 9% خلال العام الحالي

ذكرت تقارير صحفية، أن أحدث مشروع للميزانية الإيطالية يفترض انكماش الاقتصاد الإيطالي بمعدل 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، على أن ينمو بمعدل 6% خلال العام المقبل.

ونقلت صحيفة لا ستامبا الإيطالية، هذه الأرقام عن أحدث التوقعات الاقتصادية والمالية في خطة ميزانية الحكومة، والمقرر تمريرها يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، قبل إقرار ميزانية العام المقبل.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة الإيطالية، القول: إن معدل الدين العام لإيطاليا سيصل إلى نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.

وكان إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا، قد انكمش بنسبة 12.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الانكماش أكبر من التوقعات السابقة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي، في وقت سابق من الشهر الحالي: إن الإنتاج الاقتصادي انخفض على أساس سنوي بنسبة 17.7%، حيث تراجع الإنتاج بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويعد معدل انكماش النشاط الاقتصادي غير مسبوق، حتى في ظل تضرر إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بصورة أقل، نتيجة تفشي فيروس كورونا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى.



