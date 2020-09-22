«مبادلة» و«سبيربنك» توقعان اتفاقية استراتيجية

أبوظبي (وام)

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار و«سبيربنك» المؤسسة المالية العالمية أمس، اتفاقية استراتيجية بهدف بحث فرص التعاون المشترك بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية على التعاون في عدة مجالات، من بينها الاستثمارات المشتركة، وتمويل الديون والأسهم، والتمويل طويل الأجل لمشاريع مبادلة في روسيا وغيرها من المناطق، والخدمات الاستشارية، والتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي والائتمان، وغير ذلك.

ومن جانب آخر، تمهد الاتفاقية الطريق للتعاون والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعلوم الحياتية، والاستثمار في الشركات الناشئة، والتمويل الإسلامي، والتطبيب عن بُعد، والتعليم.

وتعمل سبيربنك مع مبادلة على وضع خريطة طريق تفصيلية تحدد خطط التعاون في كل هذه المجالات.

وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية بين سبيربنك، ومبادلة إلى إطلاق العديد من مبادرات الاستثمار المشترك في روسيا والشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة: «سعداء بإعلان علاقتنا مع سبيربنك بشكل رسمي، وإنشاء منصة جديدة تتيح لنا الاستفادة من العديد من فرص الاستثمار والتمويل في روسيا ودولة الإمارات.. لقد استثمرنا بنجاح في روسيا طوال العقد الماضي، ولا شك أن افتتاح مكتب مبادلة في موسكو العام الماضي والشراكة الجديدة التي أبرمناها اليوم مع سبيربنك سيزيدان من قدرتنا على تعزيز حضورنا في روسيا».

وقال هيرمان قريف، رئيس المجلس التنفيذي لشركة سبيربنك: «إن توقيع اتفاقية مع شركة استثمارات عالمية مثل مبادلة يؤكد تزايد اهتمام الدول الخليجية بفرص الاستثمار في روسيا واهتمام روسيا بالاستثمار في الخليج.

أعلنت أمس شركة «بيرنقس»، التي تعد إحدى أبرز شركات الخدمات المالية على مستوى العالم، عن تأسيس منصة جديدة باسم «بيرنقس مبادلة انتربرايز» (بي إم إي)، بهدف توفير الحلول المالية للشركات العاملة في الأسواق الوسيطة بالقارة الأوروبية.

وستعمل «بي إم إي» وشركاؤها على توفير تمويلات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الـ18 القادمة، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة في أوروبا.

وقال توم فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيرنقس: «سوف تستفيد هذه الشراكة من قدراتنا المتميزة في مجال توفير خدمات الائتمان الأساسي والبديل لمساعدة الشركاء الاستراتيجيين، مثل مبادلة، على الدخول في استثمارات كبيرة. وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في مبادلة: «تتمتع مبادلة بسجل حافل في مجال تأسيس شراكات قوية وناجحة مع أبرز المؤسسات على مستوى العالم».