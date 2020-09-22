الإمارات تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العام السنوي الرابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر المنظمة في فيينا بالنمسا.

ويترأس وفد دولة الإمارات معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشمل الوفد ممثلين عن الشركاء الوطنيين في القطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتميزت مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام، بإنجاز الدولة الرئيسي الذي شهد بدء تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية في أغسطس 2020، مما يجعل الإمارات أول دولة عربية تقوم بتطوير وتشغيل محطة للطاقة النووية.

وألقى معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة، البيان الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر رسالة بالفيديو، في الجلسة العامة للمؤتمر.

وسلط الضوء على العلاقة الوطيدة التي تربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الوكالة في تطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي خلال السنوات الماضية. كما أطلع الدول الأعضاء على آخر مستجدات برنامج الطاقة النووية الإماراتي، مشيراً إلى نجاح الإمارات في بدء تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية.

وسيقوم وفد دولة الإمارات بعقد عدة اجتماعات ثنائية خلال المؤتمر، والذي سيستمر لمدة أسبوع كامل، بما في ذلك لقاء ثنائي مع رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة العلاقات بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستقبل التعاون بينهما.

وسيشارك وفد الإمارات كذلك في المنتدى العلمي، بالإضافة إلى حضور فعاليات جانبية افتراضية مع عدد من الشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات الإماراتية في القطاع النووي. وسيلقي حمد الكعبي كلمة، احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس معهد القانون النووي (NLI).