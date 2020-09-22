«تحكيم أبوظبي العالمي» يوقع مذكرة مع «تسوية النزاعات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع منظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات «ArbitralWomen»، بهدف زيادة الوعي وتعزيز التنوع في مجال حل النزاعات الدولية.

ويتعاون الطرفان في العديد من المساعي الرامية إلى ضمان تعزيز تمثيل النساء في مجال تسوية المنازعات على المستوى العالمي، إلى جانب التعاون في القيام بالتوعية حول تكافؤ الفرص وزيادة التنوع.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: «أؤكد أن توقيع هذه المذكرة هي خطوة غاية في الأهمية، وجزء لا يتجزأ من جهودنا الرامية إلى المضي قدماً، ومن هنا، فإننا نتطلع إلى العمل مع المنظمة وممثليها الإقليميين، وأعضائها، من أجل الاستمرار بالابتكار وإحداث التقدّم الملموس لناحية التنوع في تسوية المنازعات».

وقالت دانا ماكغراث، رئيسة منظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات «ArbitralWomen»: «نفتخر بالشراكة مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي في مجال تمكين المرأة، وتعزيز التنوع في مجال حل النزاعات في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».