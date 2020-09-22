اكتمال تشييد جناح أميركا في إكسبو نوفمبر المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف جون راكولتا سفير الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمفوض للعام للجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي، عن تسارع وتيرة بناء الجناح الأميركي، متوقعاً اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في منتصف نوفمبر المقبل.

وقال إن عمليات البناء التي بدأت في شهر فبراير الماضي، وتأخرت قليلاً خلال الفترة الماضية عادت لتتوافق مع الجدول الزمني المخطط، مشيرا إلى أن تكلفة الجناح الذي يحمل عنوان«الحياة والحرية والسعي نحو المستقبل»، تزيد عن 60 مليون دولار ساهمت بها دولة الإمارات متوقعاً أن تزيد التكلفة الإجمالية عن هذا المبلغ، والتي سيتم جمعها من خلال تمويلات عدد من الجهات الأميركية.

وأكد المفوض العام للجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي، خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه أمس عبر تقنيات الاتصال المرئي، أهمية مشاركة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي الذي يشكل أكبر منصة عالمية للدبلوماسية العامة، تعقد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لإظهار القيم والتقدم الأميركي، ومشاركة العالم في التركيز على الفرص والتحديات العديدة المصاحبة للعصر الرقمي الجديد، ومرحلة كوفيد-19، وكذلك مشاركة دولة الإمارات احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، والإنجازات العديدة التي حققتها خلال مسيرة تمتد لنصف قرن.

وأوضح راكولتا أن المشاركة الأميركية في إكسبو 2020 دبي تأتي في صدارة أولويات السفارة الأميركية، حيث يجري التنسيق بشكل مباشر بين وزارة الخارجية الأميركية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والعديد من الجهات الأخرى لتقديم مشاركة متميزة خلال المعرض.

وأضاف أن التجهيز للمشاركة يتضمن ثلاث جوانب الأولى مرحلة الإنشاءات، والثانية المحتوى المعروض والثالثة البرنامج الثقافي، لافتاً إلى أنه بانتهاء عمليات الإنشاء سيتم العمل إعداد برنامج المحتوى المعروض والبرنامج الثقافي الذي بدأ الترويج له بالفعل لمشاركة فنانين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، كسفراء ثقافيين لأميركا في المعرض، مضيفاً أن البرامج الثقافية ستظهر«الثراء الجغرافي والثقافي للولايات المتحدة وأراضيها». وفيما يتعلق بمشاركة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي، أشار السفير الأميركي الذي عاد للتو من المشاركة في حفل توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل، أن المعاهدة ستقود المنطقة إلى مرحلة جديدة من التعاون وأن مشاركة إسرائيل في إكسبو 2020 ستشكل فرصة لتعزيز نهج السلام وترسيخ التعاون المشترك من أجل الجميع بما يعكس شمولية المنطقة، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى العديدة وأكبرها بالطبع في مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة وفرص العمل والسلام.

وأشار راكولتا إلى أن أنه يجرى التنسيق لاستقطاب العديد من الشركات الأميركية للمشاركة في الجناح والاستفادة من الفرص المتنوعة للمشاركة في إبراز التقدم الأميركي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والفضاء.