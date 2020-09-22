«طاقة أبوظبي» تطلق مسابقة #وفر _بالبيت

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي مسابقة «وفر بالبيت»، لتشجيع كل أفراد المجتمع في أبوظبي على مشاركة سلوكياتهم وعاداتهم، حول ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمنازل، من أجل تعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع، والمساهمة في تعزيز كفاءة الطاقة وجهود الاستدامة، والمحافظة على البيئة.

وجاء الإعلان عن المسابقة، من خلال منشور على حساب الدائرة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والذي أوضح أن المسابقة ستمنح الفائزين قسيمة شرائية قيمتها 1500 درهم.

وتأتي المسابقة في إطار حملة «استخدمها صح»، التي أطقتها الدائرة في يوليو الماضي، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الماء والكهرباء، وتعزيز مبادئ كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، لغرس ترشيد الاستهلاك كثقافة وطنية تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر لدعم استراتيجيات أمن الطاقة في أبوظبي والإمارات.