«الطاقة» تنتهي من عملية الربط بالدرهم الإلكتروني

دبي (وام)

انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية من إتمام عملية ربط الوزارة بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة، بهدف توفير حلول الدفع الرقمي لخدمات الوزارة، وذلك في إطار مواصلة الجهود والتعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والمالية، لضمان تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين.

وحسب عملية ربط وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة، سيتمكن المتعاملون من دفع رسوم الخدمات كافة بسهولة ويسر ودون عناء، حيث إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسعى من خلال شراكاتها إلى مواكبة المتغيرات والاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات، تحقيقاً لتوجهات حكومة الإمارات في تحقيق جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع.

أكدت الوزارة مواصلتها العمل لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة للارتقاء بعملياتها، وتيسر إجراءات سداد رسوم خدماتها على المتعاملين، مشيرة إلى استمرار جهودها لتقديم خدمات مرنة وسهلة، تلبي تطلعات المتعاملين، وتدعم توجه الدولة للخمسين عاماً المقبلة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وتشمل حزمة الخدمات التي تستهدفها الوزارة من عملية الربط 26 خدمة، هي: طلب تقدير قيمة أضرار الحوادث، وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل و/‏‏أو مخرج جانبي الطريق، بالإضافة إلى طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل و/‏‏أو مخرج جانبي الطريق، وإصدار شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم، وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة.