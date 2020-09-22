«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة حول نظام اعتماد النوعية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورشة عمل حول نظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وعدد من المصنعين والموردين لأجهزة الاتصالات، جرى خلالها تعريف المشاركين بنظام اعتماد النوعية وأنواع أجهزة الاتصالات.

وقال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: «إن المبادرة تندرج ضمن جهود الهيئة لضمان تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما أن هذه الخدمات تتم من خلال الأجهزة الذكية التي يستعملها المتعاملون، فإن الهيئة تحرص على أن تلبي هذه الأجهزة أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، من حيث الأمان عند الاستخدام وجودة الأداء، وعليه فالهيئة تعمل بشكل دوري على تطوير نظام اعتماد النوعية، ليواكب التطور الحاصل في قطاع صناعة أجهزة الاتصالات».