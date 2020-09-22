70 متحدثاً في قمّة الشرق الأوسط للابتكار

ماجد الحاج (الشارقة)

انطلقت أمس، فعاليات النسخة الأولى من قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وحوالي 5000 مشارك من 100 دولة.

وتطرق المتحدثون عبر جلسات متعددة إلى مواضيع مختلفة كان في مقدمتها علوم الفضاء، حيث شارك فريق كبير من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وفي جلسة بعنوان كيف تغير التكنولوجيا والوباء العالمي الطريقة التي نختبر بها العالم المادي ناقش عدد من الخبراء من مختلف دول العالم في جلسة افتراضية تأثير كوفيد -19 على حياتنا وتسريعه من وتيرة اعتمادنا الإنترنت في أمور حياتنا وإثراء خبراتنا، وتحديداً في العملية التعليمية والتواصل الاجتماعي.

وكيف يغير ذلك علاقتنا بمحيطنا المادي، وما قد نفقده مع تفاعل مادي أقل.

وفي كلمة افتتاحية قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «إنّ قمّة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا تعتبر حدثاً استثنائياً مهما في عالم الابتكار والتكنولوجيا، ليس فقط لكونها مؤتمراً مطولاً يذاع عبر شبكة الإنترنت، بل لأنها أيضًا تمثل منبراً دولياً اجتمع عليه خبراء القطاع الخاص والقطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية للإسهام في ابتكار وإيجاد فرص أعمال ومشروعات وتقنيات جديدة».

وقال: «نطمح من خلال هذه الفعالية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة ووجهة للابتكار وريادة الأعمال للاقتصاد الجديد، إذ إننا فخورون بهذه المشاركة الكبيرة وهذا الإقبال العالمي على القمة ونتطلع إلى تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع لدعم مكانة إمارة الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كمنصة عالمية للابتكار بما يعكس اتجاهات الحكومة الرشيدة في الدولة».

واقترح طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، تبني الابتكار في استراتيجيات ومسميات وزارات التربية والتعليم ليكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم الحديثة.

كما تحدث الدكتور دوغلاس تيريير، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مقر ناسا، عن أدواره القيادية في وكالة ناسا، بما في ذلك تطوير مركبة فضائية لبرنامج الاستكشاف البشري التابع لناسا.

كما شغل أيضاً مناصب إدارة المشروع في طائرة F-35 Joint Strike Fighter وF-22 Raptor، A-12 البرق، طائرة الفضاء الوطنية، وغيرها من البرامج المصنفة.

شاركت الدكتورة فابيان كاسولي، رئيسة مرصد باريس، تجربتها في عالم إدارة الأبحاث داخل هيئات صنع القرار الفرنسية الكبرى فيما يتعلق بعلم الفلك والفيزياء الفلكية.

من 2001 إلى 2007 كانت نائبة المدير العلمي للمعهد الوطني للعلوم في الكون، ثم كانت مديرة معهد الفيزياء الفلكية الفضائية في أورساي.

كما أنها ألفت العديد من أعمال الترويج العلمي، وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية.