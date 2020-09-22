ورشة عمل لتقييم المخاطر المناخية على «التأمين»

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إعدادها دراسة تقييمية للتحديات التي يفرضها التغير المناخي على قطاع التأمين في الدولة وخطة عمل لتعزيز قدرات القطاع على التكيف مع تداعياته بالتعاون مع هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال ورشة عمل – افتراضية - نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة التأمين والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بتأثير تغيرات المناخ على قطاع التأمين محلياً تحت عنوان «دراسة فرص ومخاطر قطاع التأمين في ظل تحديات التغير المناخي». وقال فهد الحمادي الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: «إن الوزارة ضمن استراتيجيتها للعمل من أجل المناخ وإيجاد مظلة اتحادية للجهود المطلوبة للحد من مسببات التغير المناخي ورفع قدرات التكيف مع تداعياته، أطلقت خلال العام الماضي وبالتعاون مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص برنامجاً يضم العديد من الدراسات التقييمية لتأثيرات هذا التغير على القطاعات الحيوية في الدولة حالياً ومستقبلاً ومنها (قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والبيئة)، ومتطلبات تعزيز قدرة هذه القطاعات على التكيف مع تداعيات هذا التغير.»

شارك في الورشة ممثلون لأكثر من 50 جهة عاملة أو مرتبطة بقطاع التأمين محلياً، وركز النقاش على الدور المستقبلي لقطاع التأمين في خفض تأثيرات مخاطر وتداعيات التغير المناخي على كافة القطاعات وتعظيم فرص النمو والاستفادة منها.

واستعرضت هيئة التأمين أهم التأثيرات السلبية للتغير المناخي على قطاع التأمين عالمياً، والتأثيرات المتوقعة مستقبلاً على المستوى المحلي، وأهمية تكثيف جهود العمل على التكيف مع التداعيات لضمان استدامة القطاع وتعزيز نموه بما يساهم في نمو باقي القطاعات.

ومن جهته أكد المعهد العالمي للنمو الأخضر على الدور الهام الذي يلعبه قطاع التأمين في تعزيز جهود العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الأهداف المتداخلة مع العمل من أجل المناخ، والقضاء على نقص الغذاء والجوع، وضمان مستويات الصحة الجيدة، والعمل اللائق، وتعزيز النمو الاقتصادي.