الطاير يبحث تعزيز التعاون بين الإمارات وإيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس الأول، اجتماعاً افتراضياً مع معالي روبرتو جوالتيري وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين فيما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة والاستثمار، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص دولة الإمارات على التعاون مع الرئاسة الإيطالية لتعزيز الشمول المالي للجميع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تعزيز الوصول إلى فرص التمويل من خلال الشمول المالي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإيطاليا تتطلعان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من منصة مجموعة العشرين وروابط التعاون الثنائي المتينة التي تربط البلدين الصديقين.

وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بأهمية الاستمرار في تطوير خطة عمل المدفوعات عبر الحدود بما في ذلك التحويلات المالية في أعقاب وباء كوفيد-19، والبحث عن فرص جديدة للشراكات في الاستثمارات عبر الحدود.