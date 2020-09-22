اقتصادية دبي تخالف 4 منشآت تجارية

دبي (الاتحاد)

نفذّت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة 4 محال بيع بالتجزئة، في عدد من مراكز التسوق، وأوضحت أن 3 منها تمت مخالفتها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، فيما تمت مخالفة المنشأة الرابعة بسبب عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

من جهة أخرى، نبهت فرق التفتيش الميداني، على 18 منشأة تجارية أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف توعيتهم حول ضرورة الالتزام ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم، وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 691 منشأة.