الأسهم الصغيرة تقود تداولات الأسواق المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

هيمنت الأسهم الصغيرة (الأقل من درهم)، على تداولات أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث استقرت أسعار الأسهم القيادية، تاركة الساحة لأسهم المضاربات، التي شهدت عمليات شراء مكثفة، لتنال نصيبها من الارتفاعات، بعد استقرار أو تراجعات عنيفة في الأيام الماضية.

وأغلقت مؤشرات الأسواق على تباين، حيث خسر مؤشر سوق دبي المالي نحو 5.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2264.22 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.25%، في حين ربح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 نقاط، ليرتفع بنسبة 0.13% إلى 4498.2 نقطة.

وكانت محصلة الأداء أمس، زيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 1.42 مليار درهم إلى 679.438 مليار درهم، وتراجع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 677 مليون درهم إلى 315.908 مليار درهم.

التداولات

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 662.53 مليون درهم من تداول 492.68 مليون سهم خلال 7683 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 333.31 مليون درهم بعد تداول 110.29 مليون سهم، خلال تنفيذ 1968 صفقة.

وجاء سهم «الدار العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة، من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 30 مليون سهم، تلاه «إشراق للاستثمار» بتداول 28 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 7.7 مليون سهم.

وحل سهم «دانة غاز» رابعاً بحجم تداولات 5.8 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بحجم تداولات 5.7 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 71.4 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 64.9 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 61.5 مليون درهم.

وحل سهم «أبوظبي التجاري» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 43.1 مليون درهم، وتلاه «اتصالات» بقيمة تداولات 21.6 مليون درهم.

الأسهم القيادية

وأظهرت البيانات، أن تحسن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، كان مدعوماً بصعود نسبي لعدد من الأسهم النشطة والقيادية، وجاء في مقدمتها أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.18% إلى 11.24 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.49% إلى 2.05 درهم، و«اتصالات» بنسبة 0.12% إلى سعر 16.56 درهم و«العالمية القابضة» بنسبة 0.11% إلى سعر 37.7 درهم، وأيضاً أسهم «أركان» بنسبة 4.3% إلى 4.08 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1% إلى 5.57 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام، تأثراً بهبوط أسهم 8 شركات مقابل ارتفاع أسهم 16 شركة، وتم التعامل على 382.39 مليون سهم، بقيمة 329.21 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5715 صفقة.

وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 69.9 مليون درهم، وتلاه «أرابتك القابضة» بقيمة تداول 54.9 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 24.9 مليون درهم، في حين جاء سهم «أرابتك القابضة» في الصدارة من حيث حجم التداولات بعدد 93.15 مليون سهم، وتلاه «الإثمار القابضة» بتداول 39.65 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 37.2 مليون سهم.

وجاء تراجع مؤشر سوق دبي تأثراً بانخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي حل رابعاً في قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة، ولكنه انخفض بنسبة 2.3% إلى 10.5 درهم، إلى جانب استقرار سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» دون تغير عن اليوم السابق.

وفي المقابل، هيمنت أسهم المضاربات منخفضة القيمة (أقل من درهم) على التداولات، وجاء في مقدمتها «أرابتك» الذي ارتد صعوداً بالحد الأقصى المسموح به للارتفاع خلال اليوم الواحد بعد يومين من الانخفاض بالحد الأقصى «ليمت داون»، وليغلق أمس عند سعر 0.618 درهم وسط اختفاء عروض البيع تماماً على السهم، في ظل ترجيحات أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقدة في نهاية الأسبوع أخباراً إيجابية، وانطبق الأمر ذاته على أسهم مضاربة مثل «الإثمار القابضة»، الذي ارتفع بنسبة 0.34% إلى سعر 0.29 درهم، وكذلك سهم «الاتحاد العقارية»، الذي ارتفع بنسبة جاوزت 2% إلى 0.296 درهم، وسهم «جي أف إتش» بنسبة 0.98% إلى سعر 0.613 درهم.

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