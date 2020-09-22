3 أسهم تنضم لمؤشر «شيميرا ستاندرد آند بورز»

دبي (الاتحاد)

أظهرت المراجعة الفصلية لمؤشر شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول، إضافة أسهم 3 شركات إلى المؤشر، وهي الدار العقارية وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، المُدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة أمانات القابضة، المُدرجة في سوق دبي المالي، ضمن المؤشر.

وأعلنت شركة شيميرا كابيتال، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي، خلال يوليو من عام 2020، عن إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول، حيث أخطرت أسواق الأسهم المحلية، أمس، بنتائج عملية المراجعة الفصلية للمؤشر، والتي تمت يوم 20 سبتمبر الجاري، ولم يتم استبعاد أي شركة من المؤشر الذي كان يتكون من 10 شركات مدرجة وهي: «مجموعة الإمارات للاتصالات»، بنك «دبي الإسلامي»، «إعمار العقارية»، بنك «أبوظبي الإسلامي»، «أرامكس»، «دانة غاز»، «إعمار مولز»، «ديار للتطوير»، «إشراق العقارية»، «سلامة».

وجاء إطلاق الصندوق الفرعي لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز، وذلك تحت مظلة الصندوق الأساسي لشيميرا، وهو أول صندوق من نوعه بترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

ويتكون الصندوق من فئتين للأسهم، والأولى هي فئة «A» التراكمية التي تم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتقوم على إعادة استثمار المكاسب المحققة في الصندوق مجدداً، دون تحميل المستثمرين أي تكاليف إضافية، أما الفئة الثانية «B»، فأدرجت في سوق دبي المالي، وسيتم تقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين.