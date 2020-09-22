حملة توعية لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي، حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني لرفع مستوى وعي كافة أفراد المجتمع، حول أثر جائحة كورونا على الجهود الرامية، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة 2030. وتشمل الحملة تنظيم مسابقة داخلية وسلسلة من جلسات التوعية عن بُعد، عبر تطبيق «ويبيكس للاجتماعات»، لتعزيز دور موظفي الهيئة الفعال في دعم وتنفيذ استراتيجيات دبي والهيئة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية. وتحث المسابقة الموظفين على نشر مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية على موقع «فريجنا» الإلكتروني الداخلي والموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، لتسليط الضوء على الآثار الجانبية التي سببها انتشار فيروس «كوفيد- 19».