«الأسواق المالية» بدول التعاون تعقد اجتماعها الـ 21

الرياض (وام)

عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس أمس، اجتماعها الـ 21 عبر الاتصال المرئي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مسودة الاتفاقية التنظيمية للترخيص البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والمرفوعة من فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وخطة العمل لتنفيذ حملات مشتركة للتوعية الاستثمارية بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.