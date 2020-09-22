ألمانيا: الاقتصاد سيتقلص بدرجة أقل من المتوقع



توقع معهد أبحاث اقتصادي رائد في ألمانيا اليوم الثلاثاء أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بأقل مما كان متوقعا في السابق مع استمرار التعافي في الربع الثالث.

وقال كبير المحللين في معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية بميونخ، تيمو وولميرشويزر: «التراجع في الربع الثاني والانتعاش الحالي يسيران بشكل أفضل مما توقعنا».

وتوقع الخبير أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 5.2% على مدار العام ككل نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا.

وكانت توقعات سابقة تشير إلى أن الانكماش سيبلغ 6.7%.

وهذا يعني أن الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي سيكون إلى حد ما أقل حدة مما كان عليه في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، عندما بلغ حينها 5.7%.

وذكر المعهد أن التخفيف التدريجي للقيود أدى إلى انتعاش خلال الصيف، لكن هذا يتباطأ الآن، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات لا يزال يخضع لقيود في العديد من المجالات.

وبالنظر إلى المستقبل، توقع المعهد المرموق نمواً سريعاً بنسبة 5.1% عام 2021، ونموا أكثر خفوتا بنسبة 1.7% عام 2022، مع بلوغ الاقتصاد الألماني مستويات ما قبل الأزمة نهاية عام 2021.

وفي المقابل، ذكر الخبير أنه يتعين التعامل مع التوقعات بشك، وقال: «عدم اليقين في التنبؤات كبير للغاية، لأنه لا أحد يعرف كيف ستتطور جائحة كورونا، وما إذا كان سيظل هناك خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت النزاعات التجارية ستُنحى جانبا».

وكان الإصلاح الهيكلي الحالي في قطاع السيارات المحوري في ألمانيا مصدراً آخر لعدم اليقين. وقال الخبير إن هذا يعني أن هناك خطراً أكبر من أن يتطور الاقتصاد بشكل أسوأ من المتوقع.



