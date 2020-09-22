الذهب يرتفع بفعل مخاوف من إجراءات عزل جديدة في أوروبا

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، بعدما خسر ثلاثة بالمئة إلى 1882.70 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس، أمس الاثنين.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1919.70 دولار اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.

ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

لكن الذهب لقي دعماً من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا كما أن شكوكاً إزاء تعاف اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية لمخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 891.75 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2293.71 دولار للأوقية.