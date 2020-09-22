الليرة التركية تسجل مستوى منخفضاً قياسياً مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضاً قياسياً مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.