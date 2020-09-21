النمسا تنهي الهيكل الخارجي لجناحها في «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

أتمت النمسا، مؤخراً، أعمال بناء الهيكل الأساسي لجناحها في إكسبو 2020 دبي، مع الأخذ بالاعتبار إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في مواقع البناء، وفقاً لتعليمات الهيئات المعنية في الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بكوفيد-19.

إلى ذلك، قالت المفوضة العامة لجناح النمسا بياتريكس كارل: إن «تأجيل معرض إكسبو الدولي إلى أكتوبر 2021، جعل من الضروري إدخال تعديلات على جدول بناء جناح النمسا». وأضافت: «تم إتمام المرحلة الأولى بنجاح، مع انتهاء أعمال بناء الهيكل الخارجي».

وأوضحت: «ستستمر أعمال بناء المرحلة الثانية حتى بداية 2021. وسيتم تركيب المعروضات والتجهيزات والمفروشات قبل الافتتاح بوقت كاف».

وأكدت مارغريت شرامبوك، الوزيرة الفيدرالية للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا: «يجب اتخاذ إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية، وعلى مختلف الصعد، لنساهم في بناء انتعاش قوي». وأضافت أن معرض إكسبو الدولي في العام المقبل منصة فريدة للتطرق للعديد من القضايا المفتوحة، والحلول المحتملة والخبرات المتولدة عن هذه الأزمة العالمية، فضلاً عن الوصول إلى استنتاجات مهمة، مشددة على أن النمسا «ستقدم نفسها شريكاً اقتصادياً يمكن الوثوق به، ومركزاً للابتكار في الأوقات الصعبة».

من جهته، قال هارالد ماهرر، رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية: «مشاركتنا في إكسبو، إلى جانب 190 دولة مع عدد لا يُحصى من رجال وسيدات الأعمال من شتى أنحاء العالم، خطوة مهمة لإعادة وتيرة صادراتنا لما كانت عليه بأسرع وقت ممكن».

وكان أقيم حفل وضع حجر أساس الجناح النمساوي في أكتوبر 2019، على قطعة أرض بمساحة 2400 متر مربع، وارتفع أول مخروط في ربيع 2020، وهو واحد من 38 مخروطاً تشكل معاً الجناح المميز. ويبلغ قطر المخاريط عند القاعدة 7 أمتار، بينما تتفاوت ارتفاعاتها بين 6 و 15 متراً، وهي تتشابك معاً لتوفر مساحات متسلسلة بأحجام متفاوتة. تم استخدام 246 من الأجزاء المسبقة الصنع في أعمال البناء، وتم ربطها معاً باستخدام قارنات لتشكيل المخاريط، الأمر الذي سيسهّل عملية تفكيك وإعادة بناء الجناح في موقع آخر، عقب الانتهاء من استخدامه.