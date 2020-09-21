53.2 مليار درهم تداولات الأفراد في سوق دبي

دبي(وام)

سجلت تداولات الأفراد في سوق دبي المالي نشاطاً كبيراً منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري، حيث بلغت قيمتها 53.2 مليار درهم بيعاً وشراء، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن السوق.

وتظهر أرقام السوق أن تداولات المستثمرين الأفراد شكلت نحو 55% من إجمالي تداولات السوق منذ بداية العام الجاري البالغة 97 مليار درهم بيعاً وشراء تقريباً، فيما سجلت نسبة الـ 45% المتبقية لصالح الاستثمار المؤسسي.

ويتضح من خلال الأرقام ارتفاع صافي استثمار الأفراد في سوق دبي المالي إلى 1.1 مليار درهم منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في مؤشر يعكس ميل هذه الفئة نحو الاستثمار، وليس المضاربة في السوق.

وجاء الارتفاع في صافي استثمار الأفراد في السوق نتيجة عمليات شراء بقيمة 27.182 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 26.063 مليار درهم خلال فترة الرصد السابقة.