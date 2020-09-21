شراكة بين «العالمية للصناعة» و«تاليس»

أبوظبي (وام)

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، عن توقيعها شراكة جديدة مع «تاليس»، الرائدة عالمياً في مجال الطيران والفضاء، لتصبح «تاليس» بموجبها شريكاً صناعياً للقمة، وستساهم الشراكة الجديدة بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع و«تاليس»، في استكشاف فرص توظيف أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في صناعة الفضاء، وذلك بهدف إطلاق مشروع ريادي فضائي يوظف تكنولوجيا إنترنت الأشياء في صناعة الفضاء، والذي يمكن أن يتم تطبيقه بعد ذلك على المستوى العالمي.

وقال باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتاليس: يساهم قطاع الفضاء في صياغة نمط حياتنا وطرق تواصلنا وتنقلنا بأمن وسلام، بفضل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وسنتمكن من خلال استثمار قدراتنا على فهم مختلف بيئات الأعمال مثل الفضاء وإنترنت الأشياء، وخبرتنا في التعامل معها، من تحقيق النمو والتطور في هذا المجال الجديد كلياً، وستساهم شراكتنا مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دعم تحقيق هذه الأهداف واستدامتها.

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: نرحب بانضمام مجموعة تاليس لقائمة شركاء القمة العالمية للصناعة والتصنيع، مما يؤكد رغبة شركات القطاع الخاص، للانضمام إلى التحالف العالمي، والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ودعم أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك استجابةً للدعوة التي أطلقها «إعلان أبوظبي»، خلال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو في أبوظبي.. وتهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى جمع قادة القطاعات الصناعية المختلفة لبحث مستقبل القطاع الصناعي، وكلنا ثقة بأن «تاليس» قادرة على المساهمة وبقوة في هذا الحوار العالمي المهم.

وجاء الإعلان عن توقيع الشراكة الجديدة مع «تاليس»، ليعزز من دور «إعلان أبوظبي»، أحد أهم نتائج المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، حيث أجمعت كافة الدول الأعضاء في اليونيدو، والذين حضروا للمشاركة في المؤتمر العام الثامن عشر للمنظمة في أبوظبي، في سابقة هي الأولى من نوعها، على أهمية إنشاء تحالف عالمي للقطاع الخاص، يهدف إلى توحيد الجهود للارتقاء بالقطاع الصناعي، وجعله أكثر استدامة وشمولية.. ويدعو «إعلان أبوظبي» إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، لتكوين تحالف عالمي يعمل وفق رؤية مشتركة لتحقيق الازدهار العالمي.