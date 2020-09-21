ندوة بدبي حول حلول إعادة تدوير النفايات

دبي (الاتحاد)

نظمت مجموعتا عمل إدارة النفايات وسلسلة التوريد التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة إلكترونية حول الشراكة مع مزودي خدمات النفايات من أجل توفير حلول عملية لفصل وجمع ونقل النفايات وإعادة تدويرها أثناء جائحة (كوفيد-19)، وذلك بمشاركة أكثر من 40 مشاركاً من 35 شركة.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها والحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه الشركات في تجميع وتخزين ونقل النفايات، وأفضل الممارسات لتحديد واختيار مقدمي خدمات النفايات لبناء الشراكات والعمل معهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات والحلول الممكنة لإشراك الموظفين في فرز وفصل النفايات.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مديرون ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة، حيث شملت القائمة كلا من مادهوموهان ساريرام، الرئيس التنفيذي للابتكار في «دلسكو»، وهابيندر سينغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «واي اي اس فول سيركل ‏YES Full Circle»‬، ‬وسيفكومار ‬شانموجافيل، ‬المدير ‬الإقليمي ‬لقسم ‬بيئة ‬الصحة ‬والسلامة ‬ومندوب ‬الأمن ‬في ‬شركة «‬نستله»‬. وأشار المتحدثون في الندوة إلى أنه يتم إنتاج 11 مليون طن من النفايات في الإمارات سنوياً، حيث إن 33% من هذه النفايات هي نفايات بلدية صلبة والتي تشمل نفايات المكاتب وأماكن العمل، في حين 53% هي نفايات عمليات التشييد والهدم، و14% هي نفايات صناعية وطبية غير خطرة.

وأضاف المشاركون في الندوة أن 80% من المواد القابلة لإعادة التدوير ستطمر وتدفن في مكبات النفايات بسبب عدم وجود فصل لهذه النفايات، بالإضافة إلى أن 25% من المواد المعاد تدويرها من الشركات والمجتمع ستطمر بسبب التلوث.