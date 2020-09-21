«أبوظبي للجودة» ينفذ حملات تفتيشية على 40 ألف سلعة

أبوظبي (وام)

نفذ مفتشو قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، الذراع الميدانية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حملات تفتيشية «عن بُعد» شملت أكثر من 40.000 سلعة من المنتجات المقيدة والمعروضة على منصات البيع الإلكترونية لغايات البيع المباشر للمستهلكين، وذلك منذ بداية العام وحتى 31 أغسطس الماضي.

وشملت عمليات التفتيش 12 موقعاً للتسوق الإلكتروني تضمنت الأجهزة الكهربائية المنزلية وألعاب أطفال والمنظفات المنزلية والمواد الملامسة للأغذية التي تقع ضمن اختصاص مجلس أبوظبي للجودة بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات المعمول بها في الدولة.

وقال خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لـ «وكالة أنباء الإمارات» إن القطاع يواصل دوره الرقابي على سلامة المنتجات المقيدة والمعروضة على منصات ومواقع ومنافذ البيع الإلكترونية التي أصبحت خياراً رئيساً لكثير من المستهلكين لشراء احتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».