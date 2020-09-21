مرونة التصميم تعزز الطلب على الأراضي السكنية

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب على شراء الأراضي السكنية في أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ما توفره الأراضي من خيارات أكثر مرونة للمشترين في تصاميم السكن والمساحات، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها أزمة «كورونا»، واشتراطات العمل والدراسة من المنزل، على مواصفات السكن.

وقال خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري في أبوظبي لـ«الاتحاد»، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19» جعلت العملاء أكثر اهتماماً بالمساحات، وهو ما أنعكس في زيادة الطلب على الفلل والشقق الكبيرة، موضحين أن الأراضي توفر كذلك خيارات أفضل وأكثر مرونة في اختيار التصاميم، وتخصيص مساحات محددة للغرف، وتخصيص أماكن للعمل والدراسة عن بُعد، فضلاً عن إمكانية تصميم الحديقة والملاحق وفق الاحتياجات الجديدة للمشترين.

وأوضحوا أنه خلال العامين الماضيين شهد السوق العقاري بأبوظبي طرح عدد كبير من مشاريع الأراضي، والتي تتميز بتنوعها سواء من حيث المساحات أو الأسعار أو الموقع، ما عزز من الطلب عليها، وأسهم في استقطاب عملاء جدد سواء من المواطنين أو الأجانب.

وبلغت قيمة تداولات الأراضي والمباني بأبوظبي العام الماضي 46.5 مليار درهم، بما يشكل 80% من قيمة التصرفات العقارية البالغة 58 مليار درهم، مقابل 11.5 مليار درهم للوحدات العقارية، ما يشكل 20% من إجمالي التصرفات.

كما شكلت تداولات الأراضي والمباني بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي 79.2% (15,2 مليار درهم) من قيمة التصرفات العقارية البالغة 19,2 مليار درهم، مقابل 4 مليارات درهم للتداولات العقارية 4 مليارات درهم، بنسبة 20.8% من إجمالي التصرفات.

وفيما يتعلق بعدد الصفقات، سجلت الأراضي والمباني 11154 صفقة، بما يشكل نحو 60% من عدد المعاملات البالغة 19 ألف معاملة خلال 2019، فيما سجلت الوحدات العقارية 7664 صفقة، بنسبة 40%، كما سجلت الأراضي والمباني 5057 صفقة، بما يشكل نحو 67% من عدد المعاملات البالغة 7600 ألف معاملة خلال الربع الأول من 2020، فيما سجلت الوحدات العقارية 2499 صفقة، بنسبة 33%، بحسب التقرير الصادر عن دائرة البلديات والنقل بأبوظبي مؤخراً.

إجراءات خاصة

وأكد الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وما فرضته من إجراءات خاصة في مقدمتها البقاء في المنزل، والعمل والتعليم عن بُعد، دفعت كثير من الأفراد لدراسة فرص الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة ذات مواصفات خاصة، ومساحات واسعة.

وأضاف أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة في الطلب على السكن بالفلل على حساب الشقق، نظراً لما توفره الفلل من مساحات أكبر، مع توفر حدائق أحيانا تتيح المزيد من وسائل الترفيه والراحة، بجانب الملاحق التي توفر أماكن لإقامة العمالة المنزلية.

وتابع أن الأراضي كذلك شهدت طلب مرتفع نظراً لما توفره من فرص متميزة للتصميم والتقسيم وفق المتطلبات الجديدة للمشترين، ما يتيح أمام السكان فرص تصميم مساحات خاصة للعمل أو التعليم من المنزل، فضلاً عن تصميم مساحات خاصة للترفيه للأطفال بالحدائق، وجلسات خاصة تناسب زيادة فترات البقاء بالمنزل بعد «كورونا».

وذكر نعيمات أن الفترة الأخيرة شهدت طرح العديد من مشاريع الأراضي المتميزة بمناطق التملك الحر، لاسيما بجزيرتي «ياس» و«السعديات»، والتي توفر خدمات غير تقليدية وتضم مرافق متنوعة، ما يجذب العديد من المشترين الأجانب والمواطنين.

مرونة التصميم

بدوره، أكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية أن توفر خيارات مرنة للمشترين لاختيار التصاميم وعدد الغرف والمساحات، يشجع العملاء على تفضيل شراء الأراضي على حساب الفلل والشقق السكنية أحياناً، موضحاً أن توفر المرونة أمام العملاء في اختيار التصميم والمساحات وعدد الغرف التي تناسب كل أسرة، مع الالتزام فقط باشتراطات عامة في البناء، يجعل الأراضي الأكثر تفضيلاً لاسيما للعائلات، خاصة بعد أزمة «كورونا».

وأضاف أن أزمة «كورونا» غيرت مفاهيم الكثيرين في اختيار المنزل، مع زيادة الاهتمام بالمساحات الواسعة وتوفر الإضاءة والشرفات والحدائق المنزلية، وهو ما يتوفر بشكل أساسي في الفلل، أو في الأراضي التي يتم بناء الفلل عليها، مع إتاحة خيارات أوسع في التصاميم التي تناسب العميل، فضلاً عن توفر فرص أكثر مرونة في التجهيزات الداخلية، وإضافة خدمات إضافية مثل حمامات السباحة أو المصاعد الداخلية، وفق الاشتراطات المحددة،

وذكر الخوري أنه خلال العامين الماضيين شهد السوق العقاري بأبوظبي طرح عدد كبير من مشاريع الأراضي، والتي تتميز بتنوعها سواء من حيث المساحات أو الأسعار أو الموقع، ما عزز من الطلب عليها، وأسهم في استقطاب عملاء جدد سواء من المواطنين أو الأجانب.

طلب مرتفع

بدورها، أوضحت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات أن بعض مشاريع الأراضي شهدت طلباً مرتفعاً خلال الفترة الأخيرة، مثل مشروع أراضي «الناريل» بمنطقة البطين، حيث كشفت شركة الدار العقارية عن تحقيق مبيعات قوية بالمشروع، لاسيما مع طرح عروض خاصة وتخفيضات وتسهيلات ملحوظة بالمشروع.

ولفتت إلى وجود طلب مرتفع كذلك على الأراضي الجديدة التي طرحتها «الدار» مؤخراً بجزيرة السعديات والمتاحة لكافة الجنسيات، فضلاً عن أراضي مشروع «المريف» في منطقة مدينة خليفة، بجانب الأراضي المتوفرة بالمناطق الرئيسية في مدن خليفة ومحمد بن زايد وشخبوط.

وكشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عن ترسية عقد تنفيذ مشروع «السعديات ريزيرف»، والذي أطلقته الشركة خلال سبتمبر الماضي بقيمة 722 مليون درهم، ويوفر 306 قطع أراضٍ متاحة للمشترين من جميع الجنسيات.

وكانت «الدار» قد طرحت قبل عدة سنوات، مشروعي «المريف» في منطقة «مدينة خليفة»، والذي وفر 283 قطعة أرض، ومشروع جزيرة الناريل، والذي وفر 148 قطعة أرض في منطقة البطين.ولفتت عيدا إلى أهمية تقديم المزيد من العروض والتسهيلات لجذب المشترين خلال هذه الفترة لتشجيع المشترين، مشيرة إلى توفر العديد من العملاء الراغبين في شراء الأراضي والوحدات السكنية خلال هذه الفترة، وبما يتناسب مع المتغيرات الجديدة لمتطلبات السكن.

وأوضحت أن أزمة «كورونا» فرضت متغيرات جديدة، مع توجه كثير من العملاء للبحث عن وحدات ذات مساحات أكبر، لاسيما الفلل، كما أن الأراضي توفر المزيد من المرونة للعملاء للتصميم، وفق المتغيرات الجديدة.

وأكدت عيدا أن توالي طرح المزيد من التسهيلات بشأن تخفيض وإلغاء الرسوم وتسهيل التمويل يعزز من الطلب على الأراضي خلال هذه الفترة، لاسيما أن الأراضي والفلل تكون ذات قيمة مالية عالية مقارنة بالشقق، ما يتطلب المزيد من التسهيلات والعروض والتخفيضات لجذب المشترين لسوق الأراضي والفلل.

6200 قطعة أرضٍ جديدة

شهد السوق العقاري في أبوظبي خلال العام الماضي إطلاق نحو 12 مشروعاً، توفر أكثر من 9 آلاف وحدة، منها أكثر من 6200 قطعة أرض، ونحو 3 آلاف شقة وفيلا سكنية.

وطرحت شركة «الدار» العقارية، خلال عام 2019، مشروع «الريمان» بمنطقة الشامخة بقيمة ملياري درهم، والذي يضم ألف قطعة أرض سكنية وتجارية، فضلاً عن مشروع «الريمان - 2» والذي يضم 1690 قطعة أرض، كما طرحت «الدار» مشروع «السعديات ريزيرف» بجزيرة السعديات، ويوفر 306 قطع أرض متاحة لجميع الجنسيات، فضلاً عن مشروع «لِيا» على الواجهة البحرية للساحل الشمالي لجزيرة ياس، والذي يضم 238 قطعة أرض. وطرحت شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري العام الماضي مشروع «واحة ياس»، والواقع على قناة جزيرة ياس في أبوظبي، والذي يوفر نحو 1200 قطعة أرض متنوعة، فضلاً عن أراضي مشروع «ديونز» الواقع ضمن مشروع واحة الزاوية في منطقة الفقع بإمارة أبوظبي، والذي يوفر 300 قطعة أرض. فيما أطلقت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، مشروع جزيرة الجبيل، والواقع بين جزيرتي ياس والسعديات، ويضم عدداً من الأراضي بجانب الفلل، فيما أطلقت شركة براري عين الفايضة للتطوير مشروع «براري عين الفايضة» قرب جبل حفيت بمدينة العين، ويضم أكثر من 3 آلاف قطعة أرض، حيث تم طرح المرحلة الأولى من المشروع، التي توفر نحو ألف قطعة أرض.