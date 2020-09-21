5 آلاف مشارك في قمّة «الابتكار ونقل التكنولوجيا»

الشارقة (الاتحاد)



تنطلق اليوم النسخة الأولى لقمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، والتي تأتي بتنظيم من مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

يشارك في القمّة أكثر من 50 محاضراً من مختلف أنحاء العالم، و5000 مشارك من 100 دولة، وستجمع القمة عدداً كبيراً من المستثمرين الدوليين وممثلي الحكومات وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورواد الأعمال والأكاديميين، وغيرهم من الأطراف المعنية بالقمة، ممن قرروا الحضور لخوض غمار تجربة حافلة بتبادل المعارف وعرض الأعمال، وإقامة شبكات التعارف والتواصل.

وأشار حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى أنّ قمّة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، تعتبر حدثاً استثنائياً مهماً في عالم الابتكار والتكنولوجيا، ليس فقط لكونها مؤتمراً مطولاً يذاع عبر شبكة الإنترنت، بل لأنها أيضاً تمثل منبراً دولياً سيجتمع عليه خبراء القطاع الخاص والقطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية، للإسهام في ابتكار وإيجاد فرص أعمال ومشروعات وتقنيات جديدة.

ويستعرض أحد الموضوعات في أجندة المؤتمر الحافلة السُبل الممكنة للاستدامة المستقبلية للمياه، التي تمثّل أحدّ الموارد الطبيعية المهمة على سطح الأرض.

وخلال حلقة النقاش هذه، سيتجاذب خبراء المياه من مختلف أرجاء العالم أطراف الحديث، حول اعتماد مستقبل الإمداد بالمياه على التكنولوجيا والابتكار.