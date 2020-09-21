«الإمارات للألمنيوم» تتجاوز المتوسط العالمي لمستويات السلامة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، تقريرها السنوي الثالث للاستدامة، مستعرضاً الأداء البيئي والاجتماعي للشركة ونظام الحوكمة للعام 2019، في مواقعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا.

وحافظت الشركة في العام 2019 على مستوى أعلى من المتوسط العالمي لمستويات السلامة في قطاع صناعة الألمنيوم، وفقاً لتقارير المعهد الدولي للألمنيوم، نتيجة عدم حدوث أي وفيات أو أمراض بسبب العمل في أي موقع من مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وللمرة الأولى لم يكن هناك أي أمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في مواقع الشركة في دولة الإمارات خلال أشهر الصيف الحارة، ما يعكس النجاح الكبير لحملة السلامة التي أطلقتها الشركة تحت عنوان «تغلب على الحرارة».

إلى ذلك، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «إنتاج الألمنيوم الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة لم يعد كافياً، بل يجب علينا أيضاً إنتاج هذا الألمنيوم بالطرق التي تعزز التنمية المستدامة، ليس لشركتنا فحسب، بل للبلدان التي نعمل فيها ولعالمنا بأكمله، فالالتزام بالشفافية عند الإفصاح عن نجاحاتنا وتحدياتنا في تقارير الاستدامة السنوية، يؤكد أننا نستحق ثقة المجتمعات التي نعمل فيها، كما يساهم في تحسين أداء الاستدامة».