جني أرباح يضغط على الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

ضغطت عمليات بيع لضمان جنى الأرباح، استهدفت أسهم العقارات والبنوك، على مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بعد تحقيقها ارتفاعات جيدة في الأيام الماضية. وأعادت عمليات البيع تلك طرح قضية تسابق حملة الأسهم لبيعها، فور تحقيق أي نسبة من الربح، من دون منح المؤشرات وأسعار الأسهم فرصة لمواصلة الصعود، حيث أصبحت عمليات البيع، لكسب «فلوس» قليلة في كل سهم، ظاهرة تعيق نمو أداء أسواق الأسهم المحلية. وأغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث خسر مؤشر سوق دبي المالي نحو 50.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 2270 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.16%، في حين كانت خسائر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أقل نسبياً، حيث تراجع بنسبة 1.19% إلى 4492.18 نقطة.

وزادت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 699 مليون درهم، من تداول 505.61 مليون سهم خلال 8279 صفقة. وتسببت عمليات البيع لجني الأرباح في خسارة القيمة السوقية نحو 18 مليار درهم، محصلة لانخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 12.96 مليار درهم إلى 678.014 مليار درهم، وتراجع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 5 مليارات درهم، إلى 316.585 مليار درهم. وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 338 مليون درهم بعد تداول 85.64 مليون سهم، خلال تنفيذ 1945 صفقة.

وجاء سهم «الدار العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة، من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 37.4 مليون سهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بتداول 8.5 مليون سهم، ثم «إشراق للاستثمار» بنحو 7.1 مليون سهم. وحقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 97.64 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 82.92 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 77.6 مليون درهم.

وجاء تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تأثراً بموجة انخفاضات عمت غالبية الأسهم النشطة، وأهمها أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.58% إلى 11.22 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 1.92% إلى 2.04 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.16% إلى 4.08 درهم، وأيضاً أسهم «إشراق» بنسبة 4.87% إلى 0.371 درهم، و«منازل» بنسبة 2.92% إلى 0.333 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1% إلى 5.51 درهم، و«طاقة» بنسبة 4.83% إلى 1.38 درهم. ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام، تأثراً بهبوط أسهم 29 شركة، مقابل ارتفاع أسهم شركتين فقط، وتم التعامل على 419.972 مليون سهم، بقيمة 361 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6334 صفقة. وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 54.74 مليون درهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بقيمة تداول 36.6 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 29.1 مليون درهم، في حين جاء سهم «الاتحاد العقارية» في الصدارة من حيث حجم التداولات بعدد 123.9 مليون سهم، وتلاه «الإثمار القابضة» بتداول 44.9 مليون سهم، ثم «أرابتك القابضة» بتداول 31.6 مليون سهم.

وجاء تراجع أداء سوق دبي في ظل عمليات بيع شملت الأسهم النشطة، حتى أن عروض الشراء اختفت على عدد من تلك الأسهم تماماً في نهاية جلسة التداول، ومنها «أرابتك» الذي واصل نزف الخسائر، لينخفض بالحد الأقصى «ليمت داون» إلى سعر 0.538 درهم، وانطبق الأمر ذاته على سهم «الإثمار القابضة» الذي انخفض بنسبة 4.93% إلى سعر 0.289 درهم، كما تراجع سهم «الخليج للملاحة القابضة» بالحد الأقصى إلى 0.461%، وصاحب ذلك تراجع الأسهم القيادية ومنها «إعمار للتطوير» بنسبة 4.7% إلى 2.43 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 3.33% عند سعر 2.9 درهم، و«إعمار مولز» بنسبة 3.94% إلى سعر 1.46 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.37% إلى سعر 10.75 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.77% إلى سعر 4.2 درهم.

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