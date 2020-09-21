اتفاقية تعاون بين «أرامكس» و«ترانسبورتر»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أرامكس وشركة «ترانسبورتر» اتفاقية تقديم خدمات توفر، أرامكس بموجبها أفضل العروض والاتفاقيات من حيث التكلفة وأوقات الترانزيت لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة اللوجستية لخدمات الشحن البحري.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطط أرامكس للاستفادة من التوسع المتنامي في قطاع الخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي التي تعتبر سوق نمو رئيسي لأرامكس ومجال تركيز استراتيجي لخدمات الشحن والخدمات المقدّمة للشركات.

وكانت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار ذ.م.م، المجموعة الصناعية الخاصة الرائدة في أبوظبي، قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة «ترانسبورتر»، بحيث أصبحت الأخيرة بموجبها مزوداً للخدمات تندرج تحت مسؤوليته تلبية جميع متطلبات النقل البحري والبري الخاصة بشركة «الاتحاد» والشركات التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

و قال عامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد الدولية للاستثمار»: يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة ’ترانسبورتر’، التي ستوفر لنا حلول شحن رقمية مستقبلية من شأنها أن تساهم في تعزيز كفاءتنا اللوجستية وتحسين التكلفة الإجمالية لسلسلة التوريد لدينا.