67 مليار درهم تجارة الذهب والألماس عبر الشحن الجوي بدبي

دبي (الاتحاد)

كشفت جمارك دبي أن قيمة تجارة الذهب والألماس عبر الشحن الجوي بلغت 67.1 مليار درهم، بحجم 601.4 طن خلال الفترة من بداية مارس وحتى نهاية يونيو 2020، والتي شهدت إجراءات احترازية عالمية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما يؤشر على أهمية دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والمجوهرات.

وأظهرت جمارك دبي، في أحدث الإحصاءات المتعلقة بإدارة المراكز الجمركية الجوية للفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو الماضيين، أن تجارة دبي للذهب والألماس وزعت على نحو 35.6 مليار درهم استيراد بكمية 428.8 طن، و38.5 مليون درهم تحويل داخل المنطقة الحرة، بكمية 877 كيلو جراماً، و471.7 مليون درهم بكمية 2.1 طن لإعادة التصدير «ترانزيت»، و 29.4 مليار درهم بكمية 161.2 طن للتصدير، و1.4 مليار درهم بكمية 8.3 طن دخول منطقة حرة.

وسجل إجمالي عدد المعاملات لهذه العمليات التجارية نحو 31590 معاملة، منها 17169 للاستيراد و12293 للتصدير و89 معاملة لإعادة التصدير.

وعن تصنيف قيمة البضائع من الذهب والألماس، فقدد بلغت قيمة الذهب والمجوهرات 5.6 مليار درهم، والألماس الخام 5.7 مليار درهم، والألماس المصقول 3.6 مليار درهم، وبودرة الألماس 503.3 ألف درهم، وبودرة الذهب 31.3 مليون درهم، وسبائك ذهبية 51.7 مليار درهم، وعملات ذهبية 16 مليون درهم، وميداليات ذهبية 240.2 مليون درهم.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «تعمل جمارك دبي على ترسيخ موقع الإمارة مدينة للذهب والألماس، ومحوراً استراتيجياً في تجارة السلع الثمينة، حيث توفر خدمات وإجراءات ميسرة لمجموعة الذهب والمجوهرات في دبي»، مشيراً إلى أن «جمارك دبي غيرت الصورة العالمية للسلطة الجمركية، حيث تعمل مع التجار لدعم أعمالهم وتعزيزها وزيادة العائد عليها».

وأضاف: «شهدت اجتماعاتنا خلال جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات احترازية مبادرات هدفت إلى تعزيز تجارة دبي الخارجية، واستدامة نمو القطاع بفضل المحفزات الاقتصادية التي قدمتها حكومة دبي للأنشطة الاقتصادية والقطاع التجاري».