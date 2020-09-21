لوفتهانزا تشطب المزيد من الوظائف

بسبب أزمة جائحة كورونا تضطر مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران إلى الانكماش، على نحو أكبر مما كان مخططاً له من قبل.

وأعلنت المجموعة، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إخراج 150 طائرة على الأقل، من إجمالي أسطولها الذي كان يبلغ في الأساس 760 طائرة، من الخدمة على نحو دائم. كما سيتجاوز عدد الوظائف بدوام كامل، التي سيُجرى شطبها، الرقم الذي تم إعلانه مسبقاً، والذي بلغ 22 ألف وظيفة.

وخططت لوفتهانزا من قبل لخفض أسطولها بواقع مئة طائرة على المدى المتوسط. ونظراً لاستمرار قيود السفر خلال العام الجاري، فإنه من المتوقع أن تسيّر المجموعة ما بين 20 % إلى 30% من مستوى رحلات ما قبل الأزمة. وكانت تخطط المجموعة في الأساس إلى تشغيل نصف أسطولها مجدداً، بحلول نهاية هذا العام.

ومن بين أمور أخرى، تعمل المجموعة الآن على إيقاف الطائرات العملاقة من طراز «إيه 380» على المدى الطويل، إذا لم تتمكن من إعادتها إلى الشركة المصنعة «إيرباص». ومن المقرر أن تظل الطائرات الأخرى من طراز «إيه 600-340» على الأرض بشكل دائم، أو يُجرى تكهينها نهائياً. ولذلك، ستصحح المجموعة أرقام الربع الجاري بقيمة 1.1 مليار يورو.

ومثل جميع شركات الطيران الأخرى، ضربت أزمة كورونا أكبر مجموعة طيران في أوروبا بشدة في الربيع الماضي، حيث توقفت الحركة الجوية تقريباً، ولا تزال حركة الطيران العابرة للقارات محدودة حتى الآن. وتعاني العلامات التجارية المملوكة للمجموعة، «يورووينجز» و«سويس» و«أوستريان» و«بروسلز»، حالياً من قيود السفر المعقدة لمختلف الدول. فقط رحلات الشحن تجلب إيرادات إلى هذه الشركات حتى الآن.

وحالت المساعدات الحكومية الضخمة من البلدان الأربعة، التي تنشط فيها لوفتهانزا، والتي بلغ إجماليها تسعة مليارات يورو، دون انهيار المجموعة المثقلة بالديون. ومع ذلك، تخسر المجموعة 500 مليون يورو من السيولة النقدية كل شهر خلال فترة الركود المستمرة لكورونا. ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 400 مليون يورو بحلول الشتاء، خاصة مع التخلي عن مساحات مكتبية مستأجرة.

ووفقاً لأحدث الأرقام، كان حوالي 128 ألف موظف، من أصل 138 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، يعملون في الشركة حتى مطلع هذا العام. وتم تسريح موظفين من الخارج على وجه الخصوص من المجموعة، بينما في ألمانيا لا يوجد حتى الآن اتفاق مع النقابات العمالية لتسريح مجموعات كبيرة من الموظفين.



