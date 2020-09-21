أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف كورونا

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر.

ونزل خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، في حين هبط الخام الأميركي 38 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 40.73 دولار للبرميل.

