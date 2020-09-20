«أدنوك» توقع اتفاقيتين لتعزيز القيمـة المحلية المضافة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتوثيق التعاون بينهما، وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي، في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص منذ إطلاقه في العام 2018.

وتسهم الاتفاقيتان في توحيد جهود ثلاث من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، وترسيخ تعاونها في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة، كما تزيدان عدد الشركات والهيئات التي تبنت برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و«موانئ أبوظبي» وشركة «الدار العقارية». كما تعكس الاتفاقيتان التزام أدنوك ومبادلة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدعم الشركات المحلية، وتحفيز مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وتنص الاتفاقيتان على التعاون في استكشاف المزيد من فرص توظيف المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي. كما تنصان على التعاون في توطين سلاسل التوريد للسلع والخدمات المهمة، ودفع الجهود المشتركة التي ظلت تبذلها «أدنوك» و«مبادلة» و«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» على مدار السنوات الأخيرة، لتوطين سلاسل التوريد، خاصة في إطار تعاملها مع تداعيات فيروس جائحة كورونا «كوفيد-19».

إلى ذلك، قال راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة الشؤون التجارية في أدنوك: «الشراكة توحد استصدار شهادات برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة. وستستفيد هذه الشراكة من النجاح الكبير الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يهدف إلى خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الخدمات والمنتجات الاستراتيجية المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة».

وأضاف: «تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة التعاون بين أدنوك ومبادلة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتعزيز توطين السلع والخدمات عبر سلاسل التوريد لدينا، ونحن نتطلع للمضي قدماً في هذه الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في خلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات».

من جهته، قال علي الزعابي، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: إن «هذه الاتفاقيات تؤكد التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عبر البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية، بتحفيز العديد من القطاعات الاستراتيجية ودعم الشركات المحلية، ما ينعكس على تطوير مختلف القطاعات، وتوفير الوظائف المجزية. كما أن هذه الخطوة ستعزز من استدامة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتنويع الاقتصادي للدولة، ودعم الجهود للانتقال إلى اقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار».

وأضاف: «يتبنى البرنامج النووي السلمي الإماراتي أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة الجودة والجوانب الفنية، وهو ما تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتحقيقه، بالتعاون مع الشركات المحلية، من أجل ضمان تلبية المتطلبات الخاصة بقطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي. ولغاية اللحظة، منحت المؤسسة أكثر من 2000 شركة محلية عقوداً وصلت قيمتها إلى أكثر من 17.5 مليار درهم، وبعد ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية مع شبكة كهرباء دولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من تعزيز القيمة المضافة المحلية طيلة العقود الستة المقبلة».

وحصل أكثر من 4 آلاف مورّد في مختلف القطاعات على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من البرنامج، والذي يعد محفزاً رئيساً لتفعيل دور أدنوك والموردين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات.

وقالت هيفاء المسكري، مدير إدارة الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار في مبادلة: «يقدم برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة مساهمات كبيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وشراكتنا مع أدنوك في هذه المبادرة الوطنية تحقق قيمة مستدامة للاقتصاد المحلي».