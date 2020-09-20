بدء التقييم النهائي لجائزة رواد المستقبل 2020

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مرحلة التقييم النهائي لجائزة رواد المستقبل 2020، التي يتنافس عليها أكثر من 350 مشاركاً مقسّمين إلى خمس فئات هي: أفضل فكرة مشروع للاستثمار، وأفضل ابتكار للاستثمار، وأفضل منتج للاستثمار، وأفضل مشروع تقني، وأفضل تسويق وفكرة تطبيق موبايل.

وتستهدف الجائزة فئة المدارس الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وفئة الجامعات حيث تشمل‏‭ ‬فئات ‬عمرية ‬محددة: ‬قسم ‬رواد ‬المستقبل ‬الناشئين ‬من (‬8 ‬إلى ‬13 ‬عاماً)‬، ‬والقسم ‬الثاني ‬لرواد ‬الأعمال ‬الشباب ‬ويمثلون ‬الفئة ‬العمرية ‬من (‬14 ‬إلى ‬25 ‬عاماً)‬.

وسيكون بإمكان الجمهور بعد الانتهاء من التقييم النهائي من قبل اللجنة العليا للجائزة، التعرّف على المتأهلين والتصويت لهم من خلال المعرض الافتراضي الذي سيقام في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي.

وللعام الثاني تنظم الغرفة الجائزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمة ودعم جامعات وجهات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي.